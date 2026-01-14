Συνελήφθη 21χρονη από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. Γρεβενών

Συνελήφθη χθες (13-01-2026) τις βραδινές ώρες σε περιοχή των Γρεβενών, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γρεβενών, 21χρονη ημεδαπή, για κατοχή ναρκωτικών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων με σκοπό την καταπολέμηση της διάδοσης ναρκωτικών ουσιών στα Γρεβενά, πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ σε περιοχή των Γρεβενών, από ανωτέρω αστυνομικούς, έλεγχος σε 21χρονη ημεδαπή, στην κατοχή της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού μικτού βάρους –20,15– γραμμαρίων και ένας τρίφτης κάνναβης.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γρεβενών, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος της, θα υποβληθεί στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Γρεβενών.