Συνελήφθη 20χρονη στη Μύκονο

Συνελήφθη προχθες (Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025) στη Μύκονο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου, 20χρονη ημεδαπή σε βάρος της οποίας σχηματίσθηκε δικογραφία για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αξιολόγησης στοιχείων, προχθες το απόγευμα πραγματοποιήθηκε στοχευμένος έλεγχος στην 20χρονη, αμέσως μετά την άφιξή της στο νησί με πλοίο της γραμμής, κατά τον οποίο βρέθηκαν στην κατοχή της:

-116,3- γραμμάρια κάνναβης

-2- κινητά τηλέφωνα

Όλα τα ανευρεθέντα πειστήρια κατασχέθηκαν.

Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου

Η εξιχνίαση της υπόθεσης εντάσσεται στις ειδικές επιχειρησιακές δράσεις των Αστυνομικών Υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών.