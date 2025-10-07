Συνελήφθη 17χρονος με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα

Τις πρωινές ώρες σήμερα, στελέχη του γραφείου Ασφάλειας της Λιμενικής Αρχής της Μυτιλήνης προέβησαν στη σύλληψη ενός 17χρονου αλλοδαπού (υπήκοος Αιγύπτου), για παράβαση του άρθρου 216 του Π.Κ. “Κατοχή πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων”.

Συγκεκριμένα, σε έλεγχο που διενεργήθηκε στο λιμάνι της Μυτιλήνης κατά την διάρκεια επιβίβασης σε επιβατηγό-οχηματαγωγό (Ε/Γ–Ο/Γ) πλοίο με προορισμό τον λιμένα Πειραιά, διαπιστώθηκε ότι ο 17χρονος κατείχε και επέδειξε πλαστό ταξιδιωτικό έγγραφο.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκε το πλαστό έγγραφο και μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας.