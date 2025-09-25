Συνελήφθη 1 άτομο από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Παιονίας

Συνελήφθη προχθες (23 Σεπτεμβρίου 2025) από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Παιονίας, ένας ημεδαπός άνδρας, για παράβαση της νομοθεσίας περί εθνικού τελωνειακού κώδικα.

Ειδικότερα, μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών, εντοπίστηκε ο προαναφερόμενος άνδρας σε περιοχή της Θεσσαλονίκης και σε έρευνα που έγινε σε οικία και αποθήκη που χρησιμοποιούσε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν περισσότερα από 2.800 πακέτα τσιγάρων και συσκευασίες καπνού συνολικού βάρους 18,1 κιλών, τα οποία δεν έφεραν την ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης και δεν είχαν καταβληθεί οι νόμιμοι φόροι και δασμοί.

Επίσης στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα χρηματικά ποσά των 9.900 ευρώ και 12.000 δολαρίων Η.Π.Α., καθώς και μία συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 0,7 γραμμαρίων.

Τα λαθραία καπνικά προϊόντα θα σταλούν στο αρμόδιο Τελωνείο, για τον προσδιορισμό των διαφυγόντων φόρων και δασμών.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.