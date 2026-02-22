Συνεχίζουν την εξαιρετική δουλειά οι Ομάδες ΖΗΤΑ και ΔΙ.ΑΣ. και τα πληρώματα περιπολικών της Α.Δ. Θεσσαλονίκης

Η Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης με το σύνολο του προσωπικού και του στόλου της αποσκοπεί στην διαρκή, στοχευμένη και εμφανή αστυνόμευση, προκειμένου οι πολίτες να αισθάνονται ασφαλείς και ανταποκρίνονται στην ανάγκη ταχείας επέμβασης τόσο για την πρόληψη, όσο και για την καταστολή κάθε εγκληματικής δραστηριότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά τα χρονικά διαστήματα 17/18-02-2026 και 20/21-02-2026, αστυνομικοί των Ομάδων Ζ και ΔΙ.ΑΣ. καθώς και πληρώματα περιπολικών της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν δύο επιχειρησιακές δράσεις στους Δήμους Κορδελιού-Ευόσμου, Πυλαίας-Χορτιάτη, Θέρμης, Καλαμαριάς και στις περιοχές Χαριλάου και Ανάληψης, κατά τις οποίες:

Ελέγχθησαν συνολικά (232) άτομα και (31) οχήματα,

Συνελήφθησαν (7) άτομα για παράβαση των Νόμων περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων, για μη έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και άτομα σε βάρος των οποίων εκκρεμούσαν διωκτικά έγγραφα.

Κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών ουσιών (κοκαΐνης, κάνναβης) και (1) μαχαίρι.

Διαβάστε επίσης

Επιπλέον και πέραν των δυνάμεων που διατέθηκαν για τις παραπάνω επιχειρησιακές δράσεις οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης επιχειρούν καθημερινά, καθόλο το 24ωρο, καλύπτοντας όλο το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, όπου κατά τα ίδια χρονικά διαστήματα:

Ελέγχθησαν συνολικά (286) άτομα και (107) οχήματα και

Συνελήφθησαν (4) άτομα για διάφορα αδικήματα.

Ανάλογες δράσεις και συστηματικοί έλεγχοι, θα συνεχισθούν από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης με αμείωτη ένταση.