Συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ υπό τον Κυρ. Μητσοτάκη

Στις 12:00 θα συνεδριάσει υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.

Νωρίτερα ο κ. Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε τηλεδιάσκεψη ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Στις 15:00 ο πρωθυπουργός θα παραστεί στην έναρξη της συζήτησης στη βουλή για την κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού του 2026.

Στις 18:00 ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με την προσωπική απεσταλμένη του γενικού γραμματέα τoυ Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, María Ángela Holguín.