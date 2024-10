Συνεδρίαση της επιτροπής ιστορίας της CTIF στη χώρα μας και πιστοποίηση του Mουσείου του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδας

Το Πυροσβεστικό Σώμα και το Πυροσβεστικό Μουσείο Ελλάδας είχε την τιμή να διοργανώσει φέτος στη χώρα μας, την 27η συνεδρίαση της Επιτροπής Ιστορίας των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και της CTIF, Μουσεία και Τεκμηρίωση (History Commission of Fire Services and CTIF, Museums and Documentation), καθώς και την 31η συνάντηση της Διεθνούς Ομάδας Μελέτης της Επιτροπής αυτής (CTIF History Commission -International Study Group for the History of Fire Service and Fire Protection in CTIF), με συμμετοχή 18 κρατών-μελών.

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε από τις 9 έως 12 Οκτωβρίου 2024 στην Αθήνα, με συνολικά 82 συμμετέχοντες. Αντιπρόσωπος για τη χώρα μας ήταν η Αντιπύραρχος Αλεξάνδρα-Ιωάννα Κουτρή, Προϊσταμένη του Πυροσβεστικού Μουσείου Ελλάδας.

Η τελετή έναρξης του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε το βράδυ της 9ης Οκτωβρίου, στο Κέντρο Εκπαίδευσης «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» του Πυροσβεστικού Σώματος, στη Νέα Μάκρη Αττικής, παρουσία του Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, Υποστρατήγου Π.Σ. Κων/νου Θεοφιλόπουλου. Κατά τη διάρκεια της τελετής, το Πυροσβεστικό Μουσείο Ελλάδας βραβεύτηκε από τους Προέδρους της Επιτροπής Ιστορίας της CTIF, κ. Gerald Schimpf (Αυστρία) και της Διεθνούς Ομάδας Μελέτης της Επιτροπής, κ. Fastl Christian (Αυστρία), ως το τιμώμενο πυροσβεστικό μουσείο που διοργανώνει την φετινή συνεδρίαση. Στην τελετή έναρξης παρέστησαν επίσης, οι Αντιπρόεδροι της Εκτελεστικής Επιτροπής της Διεθνούς Ένωσης Υπηρεσιών Πυρόσβεσης και Διάσωσης (CTIF Executive Committee), κ. Luc Faes (Βέλγιο) και κ. Ζησούλα Ντάσιου (Ελλάδα).

Στο κλείσιμο της τελετής, το Μουσείο του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδας και ύστερα από αίτησή του και εξέταση των δικαιολογητικών του από την αρμόδια Επιτροπή Πιστοποίησης Πυροσβεστικών Μουσείων και Πυροσβεστικών Συλλογών, έλαβε επιπλέον την ειδική Πιστοποίηση από τη Διεθνή Ένωση Υπηρεσιών Πυρόσβεσης και Διάσωσης (CTIF Museum Certification) καθώς και τιμητική πλακέτα ως «Πιστοποιημένο Πυροσβεστικό Μουσείο από τη CTIF» (CTIF Certified Fire Service Museum), η οποία στη συνέχεια τοποθετήθηκε στην είσοδο του μουσείου, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης όλων των συμμετεχόντων του συνεδρίου στο Πυροσβεστικό Μουσείο, την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου.

Η Πιστοποίηση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για το Μουσείο του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδας, το μοναδικό στο είδος του μουσείο στη χώρα μας, καθώς το κατατάσσει στα μόλις 14 πυροσβεστικά μουσεία διεθνώς που έχουν λάβει τη συγκεκριμένη τιμητική αυτή διάκριση από τη CTIF, την καθ’ ύλην αρμόδια Διεθνή Επιτροπή πιστοποίησης πυροσβεστικών μουσείων και συλλογών των κρατών - μελών της. (βλ. https://ctif.org/news/certified-museums-collections-zertifizierte-museen-und-sammlungen). Η σημαντική αυτή αναγνώριση του μουσείου μας, σημαίνει ταυτόχρονα την αύξηση του κύρους, της αξιοπιστίας και της εγκυρότητάς του ως δυναμικού μέλους της Επιτροπής Ιστορίας και της CTIF, αλλά κυρίως συμβάλλει στην ευρύτερη προβολή του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδας και του έργου του, πάντα μέσα από την ιστορία του.