Συνάντηση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη με τη Βοηθό του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών

Το ζήτημα της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών, που το τελευταίο διάστημα, προέρχονται, κυρίως, από τη Λιβύη, τέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και της Βοηθού του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών, Ruven Menikdiwela.

Στη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε το πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί με τις ολοένα και αυξανόμενες μεταναστευτικές ροές, όπως και οι δράσεις και οι προσπάθειες που καταβάλλονται για τη σωστή διαχείριση και αντιμετώπιση των ανθρώπων που προέρχονται από εμπόλεμες περιοχές, αλλά και όσων δεν πληρούν τα κριτήρια για να αποκτήσουν το καθεστώς του πρόσφυγα.

Διαβάστε επίσης

Σημειώθηκε εμφατικά ότι, η Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής της, οφείλει να απομονώσει, να απαξιώσει και να αποκλείσει από τον εσωτερικό της χώρο ιδεολογίες, συμπεριφορές και πράξεις που ενέχουν τα στοιχεία του ρατσισμού, της διάκρισης και της ξενοφοβίας. Ως φορέας προστασίας των έννομων αγαθών και των δικαιωμάτων του ανθρώπου οφείλει να αντιμετωπίζει την ανομία και την εγκληματικότητα, σεβόμενη παράλληλα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κάθε έγκλημα με ρατσιστικό υπόβαθρο, αποτελεί ιδιαίτερη προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και για τον λόγο αυτό, το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας αξιώνει την έντονη επαγρύπνηση και τη δυναμική αντίδραση του προσωπικού των Αστυνομικών Yπηρεσιών, σε οποιεσδήποτε πράξεις και συμπεριφορές, οι οποίες ενέχουν τα στοιχεία του ρατσισμού, της μισαλλοδοξίας και της διάκρισης, θίγουν τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια συνανθρώπων μας και αντιβαίνουν στο ισχύον, για το συγκεκριμένο ζήτημα, νομικό πλαίσιο.

Η κα Menikdiwela ευχαρίστησε την Ελληνική Αστυνομία για τη στενή συνεργασία και αναγνώρισε τις προσπάθειες που γίνονται, παρόλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Υπηρεσίες.

Στη συνάντηση παρέστησαν, επίσης, ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ, Αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος, ο Διπλωματικός Σύμβουλος του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, πρέσβης Γεώργιος Πετμεζάκης, Ανώτεροι Αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ και Στελέχη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.