Συνάντηση του Ταξίαρχου Νικόλαου Έξαρχου με υπηρεσιακούς παράγοντες της Αλβανικής Αστυνομίας

Ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Δυτικής Μακεδονίας, Ταξίαρχος κ. Νικόλαος Έξαρχος, στο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών Ελλάδας – Αλβανίας, πραγματοποίησε χθες (17-02-2026) στο Αστυνομικό Μέγαρο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φλώρινας, συνάντηση με υπηρεσιακούς παράγοντες της Αλβανικής Αστυνομίας.

Την αλβανική αντιπροσωπεία υποδέχτηκαν, πέρα από τον κ. Γενικό, η Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καστοριάς, Ταξίαρχος κα. Πολυξένη ΜΠΑΚΛΕΣΗ, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φλώρινας, Αστυνομικός Διευθυντής κ. Ευστάθιος Λαγός, ο Τμηματάρχης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και Αλλοδαπών της ΓΕ.Π.Α.Δ. Δυτικής Μακεδονίας, Αστυνόμος Α΄ κ. Δημήτριος ΣΤΙΟΥΚΗΣ και Αξιωματικός της ΓΕ.Π.Α.Δ. Δυτικής Μακεδονίας, Αστυνόμος Α΄ κ. Θεόδωρος ΤΣΩΛΟΣ.

Από πλευράς Αλβανικής Αστυνομίας παρέστησαν o Διευθυντής Αστυνομίας Περιφέρειας Κορυτσάς κ. Vilson BALA, ο Υποδιευθυντής Αστυνομίας Περιφέρειας Κορυτσάς κ. Elton HALILI, ο Διοικητής Αστυνομικού Τμήματος Κορυτσάς κ. Faik RUKO, η Τμηματάρχης Πληροφοριών και Ανάλυσης Ρίσκου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Περιφέρειας Κορυτσάς κα. Esmerina GURISHTA, ο Τμηματάρχης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Περιφέρειας Κορυτσάς κ. Genti SHKEMBI και ο Τμηματάρχης Ερευνών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Περιφέρειας Κορυτσάς κ. Tedi DIDI.

Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκαν και αναλύθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος σχετικά με την καταπολέμηση της οργανωμένης διασυνοριακής εγκληματικότητας, ιδίως στους τομείς της διακίνησης ναρκωτικών, της παράνομης μετανάστευσης, καθώς και των παραβάσεων περί τελωνειακού κώδικα και της δασικής νομοθεσίας.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης επιβεβαιώθηκε η πολύ καλή συνεργασία μεταξύ των Αστυνομιών των δύο χωρών, η οποία αποτελεί τη βάση για την επίλυση διαφόρων ζητημάτων, που πιθανόν να προκύπτουν κατά την εκτέλεση των αστυνομικών καθηκόντων.

Οι συναντήσεις στελεχών των Αστυνομιών των δύο χωρών, θα συνεχιστούν σύμφωνα με το πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και της Αλβανίας, καθώς κρίνονται απαραίτητες για την προστασία και ασφάλεια των πολιτών αμφοτέρων των χωρών.