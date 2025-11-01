Συνάντηση του Προέδρου της Σ.Ε.Α.Υ. Αλεξανδρούπολης με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ Μιχάλη

Στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας της Ένωσής μας για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της υγειονομικής μέριμνας των αστυνομικών του Νομού Έβρου, πραγματοποιήθηκε σήμερα, 31 Οκτωβρίου 2025, συνάντηση του Προέδρου της Συνδικαλιστικής Ένωσης Αστυνομικών Αλεξανδρούπολης με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, με αφορμή την παρουσία του Υπουργού στην εκδήλωση για την ενδοοικογενειακή βία που φιλοξενήθηκε στην πόλη μας.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από σχετικό αίτημα του Προέδρου προς τον Υπουργό, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης προσπάθειας για την επίλυση του σοβαρού ζητήματος που έχει προκύψει με τη διακοπή λειτουργίας του Περιφερειακού Ιατρείου στη Διεύθυνσή μας.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Υπουργός ενημερώθηκε αναλυτικά για τις συνέπειες της άδικης απόφασης του Αρχηγείου να θέσει σε αναστολή λειτουργίας μια εξαιρετικά σημαντική δομή πρωτοβάθμιας υγειονομικής και ψυχολογικής υποστήριξης των συναδέλφων μας.

Εκφράστηκε έντονα η δυσαρέσκειά μας για τον τρόπο με τον οποίο το Αρχηγείο αντιμετώπισε τους ακριτικούς αστυνομικούς σε ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα, αυτό της υγείας —και ειδικά της ψυχολογικής υποστήριξης—, για την οποία το ίδιο διακηρύσσει πως στέκεται αρωγός.

Παράλληλα, συζητήθηκε διεξοδικά το θέμα της ανέγερσης του νέου κτιρίου της Διεύθυνσής μας. Εκφράσαμε την έντονη ανησυχία μας για τη μακροχρόνια καθυστέρηση που παρατηρείται στην υλοποίηση του έργου, με τα χρονοδιαγράμματα να μετατίθενται συνεχώς, από εποχή σε εποχή, σε ένα έργο πνοής τόσο για τους συναδέλφους μας όσο και για την τοπική κοινωνία.

Ο Υπουργός αναγνώρισε την αγανάκτηση μας για τα ανωτέρω ζητήματα και παραδέχθηκε ότι, ως προς το κτιριακό, έχει επέλθει σημαντική καθυστέρηση η οποία δεν οφείλεται σε δικές του ενέργειες, δίνοντάς μας νέο χρονικό ορίζοντα για την εξέλιξη του έργου. Για το θέμα του Ιατρείου, δεσμεύθηκε να αναζητήσει άμεσα λύση, ώστε να μην υπάρξει διακοπή καμίας υπηρεσίας.

Η συνάντηση διεξήχθη σε θετικό και ειλικρινές κλίμα συνεργασίας, με πνεύμα κοινής προσπάθειας για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί του Έβρου.

Στη συνάντηση συμμετείχε επίσης ο Πρόεδρος των Αποστράτων Αστυνομικών του Έβρου, κ. Κωνσταντίνο Χατζηαναγνώστου, ο οποίος ενίσχυσε την άποψή μας για τη σπουδαιότητα της λειτουργίας του Περιφερειακού Ιατρείου, τόσο για τους εν ενεργεία όσο και για τους απόστρατους συναδέλφους.

Η Ένωσή μας θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, τόσο στο θέμα του Περιφερειακού Ιατρείου όσο και στο έργο της ανέγερσης του νέου κτιρίου, ζητώντας από τους αρμόδιους φορείς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και σαφείς δεσμεύσεις. Ενωμένοι και αποφασισμένοι, συνεχίζουμε τον αγώνα μας για αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, ισότιμη μεταχείριση και σεβασμό προς όλους τους αστυνομικούς του ακριτικού Έβρου.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

ΤΟΥΦΑΚΗΣ Χρήστος ΠΕΖΙΚΙΔΗΣ Παναγιώτης

6976171900 6947907640