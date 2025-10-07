Συνάντηση του Προέδρου της Ένωσης Αστυνομικών Ορεστιάδας με τον με τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟ Χρήστο

Η Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ορεστιάδας ενημερώνει τα μέλη της και την κοινή γνώμη ότι την Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προέδρου της Ένωσης με τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟ Χρήστο, με αντικείμενο το χρόνιο ζήτημα των ανείσπρακτων βεβαιωμένων τροχονομικών παραβάσεων σε βάρος αλλοδαπών οδηγών.

Κατά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος της Ένωσης ανέδειξε τις σοβαρές δυσλειτουργίες που έχουν προκύψει τόσο σε υπηρεσιακό επίπεδο όσο και σε ζητήματα διαχείρισης και διαφάνειας, εξαιτίας της μη είσπραξης των βεβαιωμένων προστίμων.

Υπενθυμίζεται ότι για το συγκεκριμένο θέμα η Ένωσή μας έχει ήδη προβεί σε έγγραφη παρέμβαση με το υπ’ αριθ. 35/2025 από 29/09/2025 έγγραφό μας, με θέμα: «Ψηφιακή αναβάθμιση και απόδοση 5% από τροχονομικές παραβάσεις» ,μέσω του οποίου επισημάναμε την ανάγκη άμεσης θεσμικής και τεχνικής παρέμβασης για την οριστική επίλυση του ζητήματος.

Ο Υφυπουργός αναγνώρισε πλήρως τη σοβαρότητα του θέματος και διαβεβαίωσε ότι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης επεξεργάζεται τις απαραίτητες ενέργειες για τη δρομολόγηση της επίλυσης του σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και υπηρεσίες.

Η Ένωσή μας θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και να παρεμβαίνει θεσμικά, με μοναδικό γνώμονα τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των αστυνομικών υπηρεσιών και την ενίσχυση του κύρους του αστυνομικού έργου.

Με εκτίμηση ,

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΚΙΔΗΣ Ηλίας ΤΟΠΑΛΟΥΔΗΣ Πέτρος