Συνάντηση του Προεδρείου της Ένωσης Αστυνομικών Πειραιά με τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά

Την Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2026, το Προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Πειραιά πραγματοποίησε εθιμοτυπική επίσκεψη στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, το Προεδρείο είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τον Πρόεδρο του Συλλόγου, κύριο Ηλία Κλάππα, καθώς και με τον δικηγόρο και φίλο της Ένωσής μας κύριο Νικόλαο Βρυνιώτη.

Η συνάντηση διεξήχθη σε ιδιαίτερα φιλικό και εποικοδομητικό κλίμα. Τονίστηκε η σημασία της στενής συνεργασίας μεταξύ των δύο επαγγελμάτων, που διασταυρώνονται καθημερινά, ενώ ανανεώθηκε η δέσμευση για συνέχιση και περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας στο μέλλον.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας

ΑΥΓΕΡΗΣ Ευάγγελος ΜΑΛΑΧΙΑ Αργυρώ