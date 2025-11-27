Συνάντηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Πολιτικού Προσωπικού με τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Ηπείρου

Την 25η Νοεμβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε επίσημη συνάντηση γνωριμίας του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Πολιτικού Προσωπικού, το οποίο αναδείχθηκε κατόπιν των εκλογών της 14ης Νοεμβρίου 2025, με τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Ηπείρου, Υποστράτηγο Κωνσταντίνο Κακούση.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πρόεδρος και τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ανέπτυξαν διεξοδικά τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν το πολιτικό προσωπικό των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας στην Ήπειρο και στα Ιόνια Νησιά. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν οι βασικοί άξονες της στρατηγικής του Συλλόγου, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, την ενίσχυση της λειτουργικής αποδοτικότητας των υπηρεσιών και την περαιτέρω αναβάθμιση του ρόλου του πολιτικού προσωπικού στο πλαίσιο της αποστολής της ΕΛ.ΑΣ.

Ο Υποστράτηγος Κωνσταντίνος Κακούσης εξέφρασε την εκτίμησή του για την πρωτοβουλία και τη θεσμική συνέπεια του Συλλόγου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συστηματικής συνεργασίας και της θεσμικά κατοχυρωμένης επικοινωνίας μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων. Διαβεβαίωσε, επίσης, τη σταθερή του δέσμευση για υποστήριξη των προσπαθειών του πολιτικού προσωπικού, τονίζοντας ότι η εύρυθμη λειτουργία των αστυνομικών υπηρεσιών προϋποθέτει την αναγνώριση και αξιοποίηση της συμβολής όλων των στελεχών.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε άριστο κλίμα, με αμοιβαία συμφωνία για συνέχιση της συνεργασίας, την καθιέρωση τακτικών συναντήσεων και την προώθηση κοινών δράσεων που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών και στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Η συνέργεια μεταξύ διοίκησης και προσωπικού αποτελεί βασικό πυλώνα για την ενδυνάμωση της ασφάλειας και τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο της αποστολής της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου.

Ο Σύλλογος επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του για ενεργή και υπεύθυνη συμμετοχή σε κάθε προσπάθεια που αποσκοπεί στη διαρκή αναβάθμιση των συνθηκών εργασίας, την ενίσχυση της ασφάλειας και την υποστήριξη του έργου των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας στην Περιφέρεια.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ιωάννης Παπανδρέου Μαριάννα Τζουμανίκα