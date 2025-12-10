Συνάντηση του Μ. Χρυσοχοΐδη με την Κίμπερλι Γκίλφοιλ [ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ]

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης υποδέχθηκε την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοιλ στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, σήμερα, Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025.

Η συνάντηση γνωριμίας του κ. Υπουργού με την Πρέσβη, παρουσία του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ, Αντιστρατήγου Δημητρίου Μάλλιου έγινε στο πλαίσιο της περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας που υπάρχει ανάμεσα σε Ελλάδα και ΗΠΑ.

Ο κ. Υπουργός αναφέρθηκε στη στενή συνεργασία, που υπάρχει παραδοσιακά ανάμεσα στις Υπηρεσίες των δύο χωρών σε θέματα Τρομοκρατίας και οργανωμένου εγκλήματος, αλλά και στα θέματα προστασίας των συνόρων της χώρας μας, που, όπως τόνισε για άλλη μια φορά είναι και ευρωπαϊκά. Επί τάπητος τέθηκε και το ζήτημα της προετοιμασίας, από κοινού με τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη της Ε.Ε, για την υλοποίηση του Visa Waiver Program, ένα θέμα του οποίου η κα Γκίλφοιλ υπογράμμισε τη σημασία, που δίνει και ο ίδιος ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, για όλους όσοι θέλουν να πραγματοποιούν ταξίδια αναψυχής ή για επαγγελματικούς λόγους στις ΗΠΑ.

Επιπλέον, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας για θέματα εγκληματικότητας, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο σημειώνοντας ότι η χώρα έχει χαμηλή εγκληματικότητα και συνεργάζεται στενά με τις αμερικανικές Αρχές για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στα Δυτικά Βαλκάνια.

Από την πλευρά της, η Πρέσβης των ΗΠΑ, ευχαρίστησε θερμά τόσο τον κ. Υπουργό, όσο και τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ, για τις υπηρεσίες Ασφάλειας που παρέχει η Ελληνική Αστυνομία και εξέφρασε την πεποίθησή της για τη συνέχιση της καλής συνεργασίας των δύο χωρών. Τέλος, αναφέρθηκε στο ενδιαφέρον που υπάρχει για πιθανές επενδύσεις από αμερικανικές εταιρείες που ειδικεύονται σε θέματα ασφάλειας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν Υψηλόβαθμα Στελέχη της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα και Ανώτατοι Αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ.