Συνάντηση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας με εκπροσώπους της Φιλοζωικής Ομοσπονδίας «Νέμεσις»

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος, συναντήθηκε χθες, Τετάρτη 6 Αυγούστου 2025, με εκπροσώπους της Φιλοζωικής Ομοσπονδίας «Νέμεσις».

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Προστασίας Ζώων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αστυνόμευσης, καθώς και η Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Νατάσσα Μπομπολάκη, συζητήθηκαν θέματα προστασίας των ζώων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη εντατικοποίησης των αστυνομικών ελέγχων και στην απαρέγκλιτη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας από το αστυνομικό προσωπικό.

Από την Πρόεδρο της Φιλοζωικής Ομοσπονδίας επισημάνθηκε η σημασία περαιτέρω ενίσχυσης και επιμόρφωσης του αστυνομικού προσωπικού σε θέματα προστασίας των ζώων. Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε η κοινή βούληση για τη συνδιοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων στις Γενικές Περιφερειακές Αστυνομικές Διευθύνσεις της χώρας.

Ο κ. Αρχηγός υπογράμμισε ότι θέματα προστασίας των ζώων τίθενται σε προτεραιότητα από το αστυνομικό προσωπικό, ενώ καταβάλλονται προσπάθειες για την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.