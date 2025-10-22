Συνάντηση της Συνδικαλιστικής Κίνησης Αστυνομικών Ξάνθης με τον Διοικητή της Αστυνομικής Ακαδημίας

Ανακοίνωση της Συνδικαλιστικής Κίνησης Αστυνομικών Ξάνθης:

Την Τετάρτη, 22-10-2025, αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της Συνδικαλιστικής Κίνησης Αστυνομικών Ξάνθης, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο κ. ΔΡΟΣΙΔΗ Παναγιώτη και τον Οργανωτικό Γραμματέα κ. ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗ Βασίλειο συναντήθηκε στο γραφείο του με τον Ταξίαρχο κ. ΖΑΧΑΡΗ Γεώργιο, Διοικητή της Αστυνομικής Ακαδημίας.

Κατά την συνάντηση τέθηκαν στον κ. Διοικητή όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Τ.Δ.Α. Ξάνθης (υλικοτεχνικός εξοπλισμός, έλλειψη προσωπικού, κ.ά.), καθώς και το διαρκές ενδιαφέρον της Ένωσής μας για την επάνοδο της Σχολής στην πρότερη μορφή της.

Από την πλευρά του ο κ. Διοικητής μάς ενημέρωσε ότι είναι στα σχέδια της Ηγεσίας η βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Τ.Δ.Α. Ξάνθης, προκειμένου φιλοξενηθεί μεγαλύτερος αριθμός Δοκίμων Αστυφυλάκων. Επιπλέον, λάβαμε την διαβεβαίωση πως, αφότου ολοκληρωθεί η διαδικασία αλλαγής του νομικού πλαισίου της Αστυνομικής Ακαδημίας, θα εκκινήσουν και επιμέρους ζητήματα που αφορούν στο Τ.Δ.Α. Ξάνθης.

Σε όλα τα θέματα ο κ. Διοικητής δήλωσε πως θα σταθεί αρωγός σε κάθε μας προσπάθεια και μας έδωσε τη δυνατότητα να επικοινωνούμε μαζί του προς επίλυση τυχόν προβλημάτων. Επίσης, εκδήλωσε τη θέλησή του να επισκεφθεί και ο ίδιος το Τ.Δ.Α. Ξάνθης με την πρώτη ευκαιρία.

Η Ένωσή μας συνεχίζει επίμονα τις προσπάθειές της για το καλύτερο δυνατό μέλλον του Τ.Δ.Α. Ξάνθης.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΡΟΣΙΔΗΣ Παναγιώτης

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ Γραμμένος