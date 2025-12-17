Συνάντηση της Πανελλήνιας Ένωσης Δικαστικής Αστυνομίας με τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Γ. Φλωρίδη

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Γιώργιο Φλωρίδη, με κεντρικό θέμα την ένταξη της Δικαστικής Αστυνομίας στο ειδικό μισθολόγιο των Σωμάτων Ασφαλείας, ζήτημα καίριας σημασίας για την υπηρεσιακή και θεσμική αποκατάσταση του Σώματος.



Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τέθηκαν αναλυτικά και τεκμηριωμένα τα δεδομένα που απορρέουν από τον επιχειρησιακό ρόλο, τις αρμοδιότητες και τις αυξημένες ευθύνες που ασκεί η Δικαστική Αστυνομία, οι οποίες αντικειμενικά και ουσιαστικά την εντάσσουν στον πυρήνα των Σωμάτων Ασφαλείας.



Ο Υπουργός Δικαιοσύνης τοποθετήθηκε θετικά επί του αιτήματος, αναγνωρίζοντας τη θεσμική θέση και την αναγκαιότητα ένταξης της Δικαστικής Αστυνομίας στο ειδικό μισθολόγιο, ενώ παράλληλα εξέφρασε τη στήριξή του προς αυτή την κατεύθυνση.



Η στάση του Υπουργού επιβεβαιώνει ότι το αίτημα δεν αποτελεί συντεχνιακή διεκδίκηση, αλλά ζήτημα θεσμικής συνέπειας και ίσης μεταχείρισης, σε άμεση συνάρτηση με την αποστολή και τη λειτουργία της Δικαιοσύνης.



Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε απολύτως θεσμικό και ουσιαστικό κλίμα, με σαφή πρόθεση συνέχισης των απαραίτητων ενεργειών, ώστε να υπάρξει δίκαιη και σαφής διευθέτηση του ζητήματος που αφορά το σύνολο των στελεχών της Δικαστικής Αστυνομίας.



Με εκτίμηση,



Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Π.Ε.Δ.Α