Συνάντηση της Πανελλήνιας Ένωσης Δικαστικής Αστυνομίας με τον Γενικό Γραμματέα Δικαιοσύνης κ. Πέλοπα Λάσκο

31/10/2025 Πραγματοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώπων της Πανελλήνιας Ένωσης Δικαστικής Αστυνομίας (Π.Ε.Δ.Α) με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σε ιδιαίτερα θετικό και εποικοδομητικό κλίμα.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης εξετάστηκαν κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια, την επιχειρησιακή λειτουργία και τη στελέχωση της Δικαστικής Αστυνομίας, καθώς και θέματα που συνδέονται με την εύρυθμη καθημερινή λειτουργία των υπηρεσιών της.

Η Πανελλήνια Ένωση Δικαστικής Αστυνομίας ανέπτυξε τις προτάσεις και τις θέσεις της, υπογραμμίζοντας τη σημασία της θεσμικής ενίσχυσης του Σώματος και της διασφάλισης των συνθηκών προστασίας και αποτελεσματικότητας του έργου του προσωπικού.

Ο Γενικός Γραμματέας, από την πλευρά του, εξέφρασε τη βούληση του Υπουργείου να βρίσκεται σε διαρκή διάλογο και συνεργασία με την Ένωση, για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και τη σταδιακή αναβάθμιση του θεσμού της Δικαστικής Αστυνομίας.

Η Ένωση εκφράζει την ικανοποίηση της για το κλίμα της συνάντησης και θα συνεχίσει να εργάζεται με συνέπεια, θεσμική ευθύνη και συλλογικότητα για την ενίσχυση του ρόλου και του έργου της Δικαστικής Αστυνομίας στο πλαίσιο της Δικαιοσύνης.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Π.Ε.Δ.Α