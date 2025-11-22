Συνάντηση της Ε.Σ.ΠΕ.ΗΠ. με τη Βουλευτή Μερόπη Τζούφη για τα κρίσιμα ζητήματα των Ενόπλων Δυνάμεων

Την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025, αντιπροσωπεία της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου (Ε.Σ.ΠΕ.ΗΠ.), αποτελούμενη από τον Πρόεδρο κ. Χριστόφορο Νίκα, τον Γενικό Γραμματέα κ. Κωνσταντίνο Μαργαριτόπουλο και τον Ταμία κ. Κυριάκο Αβράμη, πραγματοποίησε θεσμική συνάντηση με τη βουλευτή Ιωαννίνων της Νέας Αριστεράς και πρώην Υφυπουργό Παιδείας, κα. Μερόπη Τζούφη, στο πλαίσιο των ενημερωτικών της επαφών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναδείχθηκαν τα κρίσιμα ζητήματα του επικείμενου πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), υπογραμμίζοντας πως το προτεινόμενο βαθμολόγιο προκαλεί εκτεταμένες ανατροπές και αδικίες στη σταδιοδρομική εξέλιξη όλων των στελεχών ανεξάρτητου προελεύσεως.

Η κα. Τζούφη ενημερώθηκε επίσης, για την Κοινή Ανακοίνωση των Πρωτοβάθμιων Ενώσεων - Μελών της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.), σχετικά με το Επίδομα Απομακρυσμένων - Παραμεθόριων και Προβληματικών Περιοχών Κατηγορίας Α΄ . Τονίστηκε ότι η εξαίρεση των στρατιωτικών από τη λήψη του επιδόματος, την ώρα που το λαμβάνουν πολιτικοί υπάλληλοι του ΥΠΕΘΑ και άλλοι δημόσιοι λειτουργοί, αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της αρχής της ισότητας.

Επιπλέον, έγινε αναφορά στο έγγραφο της Ένωσης και της Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. σχετικά με τη μη εφαρμογή της απόφασης του ΣτΕ για την αποζημίωση των συναδέλφων μας Πυροτεχνουργών . Υπογραμμίστηκε ότι η ισότητα στην αποζημίωση για αποστολές ίσης φύσης και έντασης αποτελεί θεσμική υποχρέωση και όχι επιλογή.