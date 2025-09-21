Συνάντηση της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τον κ. Ιάσονα Φωτήλα

Την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025, αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης

Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας πραγματοποίησε συνάντηση με τον

Υφυπουργό Πολιτισμού και Βουλευτή Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, κ. Ιάσονα Φωτήλα.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκαν τα ακόλουθα ζητήματα:

• Ενίσχυση όλων των Αστυνομικών Διευθύνσεων της ΓΕ.Π.Α.Δ. Δυτικής Ελλάδας, με στόχο την κάλυψη

των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών και την ενίσχυση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας.

Παράλληλα, προτάθηκαν βιώσιμες λύσεις για την απεμπλοκή του αστυνομικού προσωπικού από

πάρεργα και η υιοθέτηση εναλλακτικών πρακτικών ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού των ίδιων των

αστυνομικών υπηρεσιών, ώστε να ενισχυθεί ουσιαστικά η αποστολή τους.

• Βελτίωση υλικοτεχνικού εξοπλισμού και κτιριακών δομών, με έμφαση στην ανάγκη πλήρους

αποπεράτωσης του νέου Αστυνομικού Μεγάρου στη Διεύθυνση Αστυνομίας Αιτωλίας. Το συγκεκριμένο

έργο κρίνεται επιβεβλημένο, καθώς το 2026 έχει ανακηρυχθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού ως “Έτος

της Εξόδου του Μεσολογγίου”, προς τιμήν των 200 χρόνων από το ιστορικό γεγονός.

Ο κ. Υφυπουργός εξέφρασε τη δέσμευσή του να συνδράμει με όλες του τις δυνάμεις ώστε να

αναζητηθούν άμεσες και βιώσιμες λύσεις στα παραπάνω ζητήματα, αναγνωρίζοντας την ιδιαίτερη

σημασία τους τόσο για την εύρυθμη λειτουργία των αστυνομικών υπηρεσιών όσο και για την ιστορική

και πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής.

Η Ένωσή μας παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στη θεσμική συνεργασία με όλους τους αρμόδιους

φορείς, με στόχο την ενίσχυση των αστυνομικών υπηρεσιών και την παροχή υψηλού επιπέδου

υπηρεσιών ασφάλειας στους πολίτες της Δυτικής Ελλάδας.

Με τιμή,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο