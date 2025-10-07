Συνάντηση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αιτωλίας με τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Δυτικής Ελλάδας

Αντιπροσωπεία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αιτωλίας πραγματοποίησε συνάντηση με τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Δυτικής Ελλάδας, Υποστράτηγο κ. ΤΑΤΣΑΡΗ Θεόδωρο, στο πλαίσιο της διαρκούς συνεργασίας και επικοινωνίας με τη Φυσική Ηγεσία του Σώματος. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τα μέλη της Ένωσης κατέθεσαν αναλυτικό υπόμνημα, στο οποίο αποτυπώθηκαν τα αιτήματα και οι προτάσεις των συναδέλφων σχετικά με:

• Την προώθηση και ολοκλήρωση του νέου Αστυνομικού Μεγάρου, που θα στεγάσει υπηρεσίες της Δ.Α. Αιτωλίας.

• Τη στελέχωση των Υπηρεσιών, με έμφαση στις υποστελεχωμένες Υπηρεσίες και στη δίκαιη κατανομή του προσωπικού.

• Τις εσωτερικές διαταγές και πρακτικές διοίκησης που επηρεάζουν την υπηρεσιακή καθημερινότητα των συναδέλφων.

• Τα ζητήματα των περιπολιών και της λειτουργίας των Αστυνομικών Τμημάτων, με στόχο την ορθολογικότερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και των διαθέσιμων μέσων.

Ο κ. Γενικός άκουσε με προσοχή τις τοποθετήσεις και τις επισημάνσεις της Ένωσης, εξέφρασε την κατανόησή του για τα προβλήματα που τέθηκαν και δεσμεύθηκε να εξετάσει κάθε ζήτημα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών.

Η Ένωσή μας ευχαριστεί τον κ. Γενικό για την ουσιαστική και εποικοδομητική συζήτηση, καθώς και για το ενδιαφέρον που έδειξε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί της Δ.Α. Αιτωλίας.

Παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στον σκοπό μας: την προάσπιση των δικαιωμάτων των συναδέλφων και την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών της Δ.Α. Αιτωλίας προς όφελος της κοινωνίας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Α.Υ. Αιτωλίας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΟΤΣΙΚΑΣ Πέτρος ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ Αδάμ

6970939845 6970882513