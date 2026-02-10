Συνάντηση της Ένωσης Αστυνομικών Τρικάλων με τον νέο Διευθυντή Αθανάσιο Καππά – Στο επίκεντρο η στέγαση του Α.Τ. Μετεώρων

Την Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026 σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσής μας συναντήθηκε με τον νέο Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, Αστυνομικό Διευθυντή κ. Αθανάσιο Καππά, με αφορμή την ανάληψη των καθηκόντων του.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θερμό και εποικοδομητικό κλίμα και από την πλευρά μας ευχηθήκαμε στον νέο Αστυνομικό Διευθυντή, υγεία και καλή δύναμη για την επιτυχή εκπλήρωση του έργου του, ενώ τέθηκαν θέματα που απασχολούν τους αστυνομικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων και ιδίως το σοβαρό ζήτημα της στέγασης του Αστυνομικού Τμήματος Μετεώρων.

Ο κ. Διευθυντής από την πλευρά του μας διαβεβαίωσε ότι θα συνδράμει στην επίλυση των τεθέντων ζητημάτων με τον θεσμικό του ρόλο και μας ανέλυσε σειρά ενεργειών και πρωτοβουλιών που ανέλαβε για την επίλυση του σημαντικού θέματος που αφορά το αστυνομικό προσωπικό αλλά και όλη την τοπική κοινωνία της Καλαμπάκας.

Συνεχίζουμε τον αγώνα μας, πάντα κοντά στο συνάδελφο και στην κοινωνία που υπηρετούμε.

Με Τιμή

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Ιωάννης

ΜΗΤΣΙΚΟΣ Λάμπρος