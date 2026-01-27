Συνάντηση της Ένωσης Αστυνομικών με τον Γ. Στύλιο για τα σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης της Δ.Α. Άρτας

Την 25.01.2026 πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Άρτας με τον Βουλευτή Άρτας κ. Γεώργιο Στύλιο, στο πλαίσιο των συνεχών και στοχευμένων παρεμβάσεών μας για τα σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης που αντιμετωπίζει η Διεύθυνση Αστυνομίας Άρτας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, παραδόθηκε στον κ. Βουλευτή το πλήρως τεκμηριωμένο έγγραφο της Ένωσης, το οποίο έχει ήδη αποσταλεί στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και αφορά το Συμβούλιο Τακτικών Μεταθέσεων έτους 2026, με σαφές και κατηγορηματικό αίτημα την άμεση και ουσιαστική ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας.

Αναπτύχθηκε διεξοδικά η πραγματική εικόνα που επικρατεί σήμερα στις Υπηρεσίες της Δ.Α. Άρτας, αποτυπώνοντας την οριακή κατάσταση που έχει διαμορφωθεί ως αποτέλεσμα της χρόνιας υποστελέχωσης, των συνεχών αποχωρήσεων λόγω συνταξιοδοτήσεων, καθώς και των επαναλαμβανόμενων αποσπάσεων, οι οποίες επιβαρύνουν περαιτέρω τόσο τη λειτουργία των Υπηρεσιών όσο και τα εργασιακά δικαιώματα των υπηρετούντων συναδέλφων.

Ζητήθηκε από τον κ. Στύλιο να αναλάβει ενεργό πολιτική παρέμβαση και να προωθήσει το αίτημα της Ένωσης προς κάθε αρμόδιο θεσμικό και πολιτικό επίπεδο, ώστε τα πραγματικά και καταγεγραμμένα υπηρεσιακά κενά της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας να ληφθούν σοβαρά υπόψη κατά τη διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων του 2026 και να μην αντιμετωπιστούν για ακόμη μία φορά αποσπασματικά ή τυπικά.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Άρτας καθιστά σαφές ότι η συνέχιση της λειτουργίας των Υπηρεσιών με το υπάρχον προσωπικό δεν είναι πλέον βιώσιμη και ότι οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων θα έχει άμεσες και σοβαρές επιπτώσεις τόσο στην ασφάλεια των πολιτών όσο και στις συνθήκες εργασίας των αστυνομικών.

Η Ένωσή μας θα συνεχίσει με συνέπεια και αποφασιστικότητα τις παρεμβάσεις της, χωρίς εκπτώσεις και συμβιβασμούς, μέχρι να δοθούν ουσιαστικές λύσεις στο δίκαιο αίτημα για ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας.

"Και η Άρτα έχει δικαίωμα στην Ασφάλεια."