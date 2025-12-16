Συνάντηση ΠΟΑΕΦ με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Χρυσοχοΐδη Μιχάλη

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών-Ειδικών Φρουρών (ΠΟΑΕΦ), ως δευτεροβάθμιος θεσμικός εκπρόσωπος χιλιάδων εν ενεργεία αστυνομικών, πραγματοποίησε την 09/12/2025 μια σημαντική και ουσιαστική συνάντηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ Χρυσοχοΐδη Μιχαήλ. Η συνάντηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των διαρκών και επίμονων προσπαθειών της Ομοσπονδίας για την επίλυση των χρόνιων και πιεστικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει το προσωπικό που εκπροσωπούμε.

Σε μια εποχή όπου οι προκλήσεις της ασφάλειας κλιμακώνονται και οι επιχειρησιακές απαιτήσεις αυξάνονται ραγδαία, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη για άμεσες και τολμηρές παρεμβάσεις τόσο σε επίπεδο οικονομικής αναγνώρισης όσο και σε επίπεδο υλικοτεχνικής υποστήριξης και προσωπικής εξέλιξης. Η ΠΟΑΕΦ προσήλθε στη συνάντηση με ένα πλήρως τεκμηριωμένο πλαίσιο αιτημάτων, τα οποία αποτυπώνουν την καθημερινή πραγματικότητα και τις ανάγκες των μελών της, υπηρετώντας παράλληλα το δημόσιο συμφέρον και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Συγκεκριμένα :

Προβλήθηκε για ακόμη μια φορά η τραγική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι υπηρετούντες κυρίως σε υπηρεσίες της Αττικής, οι οποίοι συνθλίβονται κάτω από δυσβάσταχτα οικονομικά βάρη διαβίωσης σε μια πανάκριβη πόλη , με κύριο εκείνο το βάρος του ενοικίου και της πανάκριβης διαμονής που κατατρώει περίπου το μισό μηνιαίο εισόδημά του. Η δεύτερη «μαύρη» εργασία δεν μπορεί να αποτελεί σιωπηρή λύση στο αδιέξοδο της οικονομικής δυσπραγίας τους .

Η Π.Ο.Α.Ε.Φ έχει πρόταση η οποία θα κατατεθεί επίσημα τις επόμενες μέρες που θα στοχεύει στην στήριξη των υπηρετούντων στην μοναδική περιοχή «δυσμενούς διαβίωσης» που δεν είναι άλλη από την Αττική.

Ο κ. Υπουργός δέχθηκε την ανάγκη προστασίας περίπου 28.000 συναδέλφων αναμένοντας την πρόταση μας σε σχέση με τις δυνατότητες του κρατικού προϋπολογισμού.

Έγκαιρα η ΠΟΑΕΦ έθεσε ως προτεραιότητα να πραγματοποιούν οι απαραίτητες ενέργειες για την συνέχιση και καθιέρωση του επιδόματος του Πρώτου Ανταποκριτή στις Διευθύνσεις Άμεσης Δράσης Αττικής και Θεσσαλονίκης , άλλωστε αποτέλεσε πρόταση μας που και με περεταίρω ενέργειες μας ,υλοποίησε κατ ‘ εντολή του κ. Χρυσοχοΐδη το Υπουργείο μας.

Ο κ. Υπουργός δήλωσε ότι η καταβολή του επιδόματος πρέπει να συνεχιστεί και θα συνεχιστεί !

Για ακόμη μια φορά ζητήσαμε να πληροφορηθούμε την όποια εξέλιξη που αφορά τις Υποδιευθύνσεις Επιχειρησιακών Δράσεων Αττικής & Θεσσαλονίκης, με τη Θεσσαλονίκη να μην απολαμβάνει τα αντίστοιχα χρήματα με τους συναδέλφους της Αττικής.

Είχαμε ζητήσει την οριστική επίλυση και καθιέρωση με νομοθετικού περιεχομένου διάταξη και για τις δυο Υποδιευθύνσεις ώστε να μην τίθενται εν αμφιβόλω ζωτικής σημασίας αποδοχές σε συναδέλφους των πλέον μάχιμων και δύσκολων υπηρεσιών. Ο κ. Υπουργός μας ενημέρωσε ότι πλέον το Υπουργείο έχει καταθέσει νομοθετική ρύθμιση που ικανοποιεί το αίτημά μας, βρισκόμενος σε συνεννόηση με το Γ.Λ.Κ ώστε να προσπεραστούν κάποια τελευταία εμπόδια και να προωθηθεί για ψήφιση .

Επισημάνθηκε η αναγκαιότητα ανανέωσης του Στόλου της Άμεσης Δράσης Αττικής & Θεσσαλονίκης.

Η παλαιότητα και η συνεχής φθορά του στόλου οχημάτων και δίκυκλων της Άμεσης Δράσης (ΔΙ.ΑΣ. – Περιπολικά) σε Αττική και Θεσσαλονίκη μειώνει την επιχειρησιακή ικανότητα και θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των αστυνομικών.

Ζητήθηκε η εκπόνηση ενός άμεσου και δεσμευτικού προγράμματος ανανέωσης, με προμήθεια σύγχρονων και κατάλληλα εξοπλισμένων οχημάτων και μοτοσικλετών. Ο κ. Υπουργός δεσμεύτηκε στην κατεύθυνση εξεύρεσης τρόπων άμεσης αντικατάστασης των οχημάτων.

Ενίσχυση Ομάδας ΔΡΑΣΗ

Αναγνωρίζοντας την αποτελεσματικότητα και την υψηλή επιχειρησιακή αξία της Ομάδας ΔΡΑΣΗ , μεταφέραμε ότι η δύναμη της είναι πλέον περίπου κατά 50% μειωμένη, γεγονός που την καθιστά ανενεργή και προβληματική ,ζητήθηκε η αριθμητική της ενίσχυση με επιπλέον προσωπικό. Αυτό κρίνεται απαραίτητο για την κάλυψη των αναγκών σε όλες τις βάρδιες και για την πλήρη κάλυψη των περιοχών ευθύνης. Ο Υπουργός συμφώνησε με την αναγκαιότητα και δεσμεύτηκε στη κατεύθυνση για την ενίσχυση, με 100 τουλάχιστον αστυνομικούς με την ευκαιρία την νέας πρόσληψης που έχει ήδη αποφασιστεί και αναμένεται να κινηθεί το επόμενο διάστημα

Η ΠΟΑΕΦ εκφράζει την ικανοποίησή της για το κλίμα συνεργασίας και τη θετική ανταπόκριση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη , δηλώνοντας ότι θα παραμείνει σε εγρήγορση για την παρακολούθηση της υλοποίησης των δεσμεύσεων.