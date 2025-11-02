Συνάντηση Νικολιδάκη με τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ και τον Γενικο Αστυνομικό Διευθυντή Κρήτης

Συνάντηση, στον απόηχο του αιματοκυλίσματος στα Βορίζια, του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ και του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Κρήτης με τον Δήμαρχο Φαιστού, Γρηγόρη Νικολιδάκη, πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Cretalive, ο κ. Νικολιδάκης επανέφερε με έμφαση το πάγιο αίτημα για ίδρυση Αστυνομικής Υποδιεύθυνσης στη Μεσαρά, επισημαίνοντας ότι η μεγάλη γεωγραφική έκταση και οι αυξημένες ανάγκες της περιοχής επιβάλλουν τη μόνιμη ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας.

Διαβάστε επίσης

Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, ο Δήμαρχος ζήτησε σημαντική ενίσχυση των «αποδεκατισμένων» σε προσωπικό τοπικών αστυνομικών υπηρεσιών, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις αστυνόμευσης.

Μεταξύ άλλων, φέρεται να επισημάνθηκε ότι η προσωρινή παραμονή ισχυρών δυνάμεων για ένα, δύο ή τρεις μήνες, στα Βορίζια και η μετέπειτα αποχώρησή τους, χωρίς καμία πρόβλεψη για ενίσχυση των τοπικών υπηρεσιών, δεν αποτελεί λύση.

Στην ανακοίνωση του Δήμου Φαιστου για το θέμα αναφέρεται:

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος κ. Δημήτριος Μάλλιος, συνοδευόμενος από τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Κρήτης, Υποστράτηγο κ. Νικόλαο Σπυριδάκη, επισκέφθηκε σήμερα, Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025, τον Δήμαρχο Φαιστού κ. Γρηγόριο Νικολιδάκη.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε με αφορμή το τραγικό περιστατικό στο χωριό Βορίζια Ηρακλείου, όπου δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από ένοπλη συμπλοκή.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, συζητήθηκαν τα μέτρα που έχουν ληφθεί και συνεχίζουν να εφαρμόζονται από τις αστυνομικές δυνάμεις για την αποκατάσταση της ηρεμίας και του αισθήματος ασφάλειας στην περιοχή. Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε η στενή και διαρκής συνεργασία μεταξύ του Δήμου Φαιστού και της Ελληνικής Αστυνομίας, με κοινό στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων βίας, καθώς και τη διασφάλιση της αρμονικής διαβίωσης και συνύπαρξης των πολιτών.