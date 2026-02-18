Συνάντηση με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Θάνο Πλεύρη

Πραγματοποιήθηκε την 17 Φεβρουαρίου 2026 συνάντηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λιμενικών - Π.Ο.Λ. με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Θάνο Πλεύρη.

Το προεδρείο της Ομοσπονδίας μας επισκέφτηκε το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και συναντήθηκε με τον αρμόδιο Υπουργό για θέματα μετανάστευσης προκειμένου να συζητηθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί μας στις υπηρεσίες της παραμεθορίου, των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και το τελευταίο χρονικό διάστημα στην Κρήτη.

Ο βασικός ρόλος του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ τα τελευταία 12 έτη είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με το μεταναστευτικό ζήτημα. Οι συνάδελφοί μας το χρονικό διάστημα αυτό έχουν διασώσει πάνω από 250.000 ανθρώπους. Δυστυχώς όμως αυτό δεν ήταν αρκετό στο πρόσφατο περιστατικό της Χίου για να αποτρέψει τις αήθεις επιθέσεις των αμφιβόλου συμφερόντων οργανώσεων αλλά και πολιτικών φορέων, που κατηγόρησαν τους συναδέλφους μας ότι εκτελώντας εντολές της πολιτικής και στρατιωτικής Ηγεσίας ενήργησαν με δολοφονικές προθέσεις κατά των συνάνθρωπων μας που έπεσαν θύματα της εγκληματικής δράσης των λαθροδιακινητών που εκμεταλλεύονται τον πόνο των ανθρώπων και την ελπίδα για μία καλύτερη ζωή στην πατρίδα μας.

Το περιστατικό αυτό έφερε στην επιφάνεια ένα σκοτεινό σύστημα που έχει βάσεις και στην πατρίδα μας και ως βασικό στόχο έχει την εξυπηρέτηση συμφερόντων που στο πλαίσιο της δημόσιας ρητορικής τους διαβάλλουν τους συναδέλφους χρησιμοποιώντας σε αρκετές περιπτώσεις χυδαίους χαρακτηρισμούς.

Η συνεργασία του ΥΝΑΝΠ με το Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου στηρίζεται στις καθημερινές και άρρηκτες σχέσεις όπως αποδείχτηκε και από την δημόσια στήριξη προς τα στελέχη του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ τόσο από τον Υπουργό μας κ.Βασίλη Κικίλια όσο και από τον κ.Θάνο Πλεύρη.

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου είναι από τους πλέον ένθερμους υποστηρικτές των Λιμενικών γνωρίζοντας από την καθημερινή τριβή με το μεταναστευτικό ζήτημα ότι τα στελέχη του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ αποτελούν την κορωνίδα ασφάλειας και προστασίας των πολιτών αυτής της χώρας.

Μας ενημέρωσε μάλιστα ότι σύμφωνα με πρόσφατο νόμο που ψηφίστηκε στη Βουλή των Ελλήνων μπαίνει φρένο στην ανεξέλεγκτη δράση Μ.Κ.Ο. που «καρπώνονται» τα οφέλη της έξαρσης του μεταναστευτικού φαινομένου, έχοντας ως πρωταρχικό μέλημα τις επιθέσεις κάθε μορφής σε συναδέλφους, στηρίζοντας ακόμη και τους εγκληματίες λαθροδιακινητές όταν αυτοί συλλαμβάνονται από τις Ελληνικές αρχές.

Πραγματοποιήθηκε εκτενής συζήτηση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα στελέχη του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ που υπηρετούν στην Κρήτη με τις χιλιάδες των μεταναστών να καταφτάνουν τον τελευταίο χρόνο στο νησί. Ο κ.Πλεύρης μας ενημέρωσε ότι έχει δρομολογηθεί από την Κυβέρνηση η οργάνωση δομών προσωρινής παραμονής των μεταναστών τόσο στα Χανιά όσο και στο Ηράκλειο οι οποίες θα είναι έτοιμες προς χρήση πριν την καλοκαιρινή περίοδο.

Προκειμένου να απεμπλακούν οι συνάδελφοι από την επιφόρτιση της φύλαξης των μεταναστών ,στα κέντρα αυτά την φύλαξη θα αναλάβει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου κάνοντας δεκτό το αίτημα της Ομοσπονδίας μας και της Ένωσης Λιμενικών Κρήτης που από την πρώτη στιγμή έθεσε το ζήτημα.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Λιμενικών - Π.Ο.Λ. εκτιμώντας την στάση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Θάνου Πλεύρη και την ξεκάθαρη στήριξη στο έργο που επιτελούμε, τον τίμησε με τον θυρεό της Ομοσπονδίας μας και τον ευχαρίστησε για την συνεργασία η οποία έχει αποφέρει θετικά αποτελέσματα για όλους μας.

Για το ΔΣ