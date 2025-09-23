PoliceNET of Greece logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Συνάντηση με τον Υποστράτηγο Σωτήριο Νικολακόπουλο

1
18:53 | 23/09/2025

Συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή Υποστήριξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, Υποστράτηγο κ. Σωτήριο Νικολακόπουλο, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας που καταβάλουμε ως Ένωση αστυνομικών υπαλλήλων Ηλείας, για την ανάδειξη και επίλυση ουσιαστικών ζητημάτων που απασχολούν τους συναδέλφους μας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τέθηκε με έμφαση στον κ. Υποστράτηγο το πάγιο αίτημα μας για ενίσχυση και αναβάθμιση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού, ως βασική προϋπόθεση βελτίωσης της επιχειρησιακής ικανότητας των συναδέλφων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Διαβάστε επίσης

Η Ένωσή μας θα συνεχίσει με συνέπεια και αποφασιστικότητα να διεκδικεί ουσιαστικές λύσεις που να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των υπηρεσιών και των συναδέλφων που τις στελεχώνουν.

1

Πηγή:  iliaweb.gr 

Policenet.gr © | 2025 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis