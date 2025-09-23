Συνάντηση με τον Υποστράτηγο Σωτήριο Νικολακόπουλο

Συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή Υποστήριξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, Υποστράτηγο κ. Σωτήριο Νικολακόπουλο, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας που καταβάλουμε ως Ένωση αστυνομικών υπαλλήλων Ηλείας, για την ανάδειξη και επίλυση ουσιαστικών ζητημάτων που απασχολούν τους συναδέλφους μας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τέθηκε με έμφαση στον κ. Υποστράτηγο το πάγιο αίτημα μας για ενίσχυση και αναβάθμιση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού, ως βασική προϋπόθεση βελτίωσης της επιχειρησιακής ικανότητας των συναδέλφων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Διαβάστε επίσης

Η Ένωσή μας θα συνεχίσει με συνέπεια και αποφασιστικότητα να διεκδικεί ουσιαστικές λύσεις που να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των υπηρεσιών και των συναδέλφων που τις στελεχώνουν.

Πηγή: iliaweb.gr