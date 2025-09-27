Συνάντηση Ελληνο – Βουλγαρικών Αστυνομικών Αρχών στη Βουλγαρία, στο πλαίσιο ενίσχυσης της διασυνοριακής αστυνομικής συνεργασίας

Στο πλαίσιο ενίσχυσης της διασυνοριακής αστυνομικής συνεργασίας, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025, στο Κίρτζαλι Βουλγαρίας, υπηρεσιακή συνάντηση του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ταξίαρχουκ. Λάμπρου Τσιάρα και του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Κεντρικής Μακεδονίας, Ταξίαρχου κ. Ηλία Σκανδάλη με τον Βούλγαρο Περιφερειακό Διευθυντή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Συνοριακής Αστυνομίας (RDBP) Smolyan, SeniorCommissionerMr.IvayloStoyanov.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επιπλέον από πλευράς Ελληνικής Αστυνομίας Αξιωματικοί των Επιτελείων των Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας, Διευθυντές των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ορεστιάδας, Αλεξανδρούπολης, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας, Δράμας και Σερρών, καθώς επίσης και Διοικητές από τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης των εν λόγω Διευθύνσεων που συνορεύουν με περιοχές της Βουλγαρίας και ο Διοικητής του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Προμαχώνα.

Διαβάστε επίσης

Από βουλγαρικής πλευράς συμμετείχαν επίσης, οι επικεφαλής των συνοριακών και αστυνομικών διοικητικών δομών της Βουλγαρίας οι οποίοι είναι αρμόδιοι για τις περιοχές κατά μήκος των ελληνοβουλγαρικών συνόρων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος έπειτα και από την πρόσφατη πλήρη ένταξη της Βουλγαρίας στο Χώρο Schengen και ιδίως αυτά που άπτονται της διασυνοριακής αστυνομικής συνεργασίας, με στόχο την βελτίωση της αντιμετώπισης της διασυνοριακής εγκληματικότητας και την άμεση διευθέτηση τυχόν ζητημάτων που ανακύπτουν.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με ανταλλαγή εθιμοτυπικών δώρων και την κοινή δέσμευση για συνέχιση της συνεργασίας προς όφελος των δύο Χωρών.