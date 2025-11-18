Συνάντηση Ελληνικής και Ισπανικής Αντιπροσωπείας για τη «Βελτίωση της ικανότητας της Ελληνικής Αστυνομίας στη διαχείριση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας»

Την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη, στην έδρα του Υπουργείου Εσωτερικών της Ισπανίας, συνάντηση μεταξύ ελληνικής και ισπανικής αντιπροσωπείας με αντικείμενο την παρουσίαση και ανάλυση του συστήματος VioGén, ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού παρακολούθησης και προστασίας θυμάτων ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Βελτίωση της ικανότητας της Ελληνικής Αστυνομίας στη διαχείριση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας», το οποίο υλοποιείται με την υποστήριξη του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.).

Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση των δομών, των διαδικασιών και των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας στον χειρισμό υποθέσεων ενδοοικογενειακής βίας, ενώ η τεχνική και επιστημονική συνδρομή του ΚΕ.ΜΕ.Α. συμβάλλει καθοριστικά στη διαμόρφωση και υλοποίηση σύγχρονων εργαλείων και μεθοδολογιών.

Η Ελληνική Αντιπροσωπεία αποτελείτο από στελέχη του Τμήματος Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αστυνόμευσης/ΑΕΑ, στέλεχος της Διεύθυνσης Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης/AEA, τον Επικεφαλής του Τομέα Αντεγκληματικής Πολιτικής του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) και Συντονιστή του έργου, κ. Χρήστο Μαντζιώρο, καθώς και την Καθηγήτρια – Διευθύντρια του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., κα Σπηλιοπούλου Χαρά.

Στο πλαίσιο αυτό, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας με χώρες που έχουν αναπτύξει προηγμένα συστήματα πρόληψης και προστασίας – όπως το VioGén της Ισπανίας – αποτελεί κεντρικό στοιχείο των μελετών πεδίου, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη συγκριτική αξιολόγηση διεθνών πρακτικών και στην αναζήτηση λύσεων που δύνανται να ενσωματωθούν στο ελληνικό πλαίσιο αστυνομικής ανταπόκρισης.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, τα μέλη της ελληνικής αντιπροσωπείας είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν διεξοδικά για τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος, τα εργαλεία αξιολόγησης επικινδυνότητας, τις διαδικασίες συνεργασίας με κοινωνικές και θεσμικές υπηρεσίες, καθώς και για τα τεχνολογικά μέσα που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση και υποστήριξη των θυμάτων.

Η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει να επενδύει στην αναβάθμιση των υπηρεσιών της, αξιοποιώντας τη συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς και τη σταθερή υποστήριξη του ΚΕ.ΜΕ.Α., με στόχο την υιοθέτηση σύγχρονων και τεχνολογικά υποστηριζόμενων λύσεων που συμβάλλουν στην καλύτερη προστασία των θυμάτων και στην πρόληψη περιστατικών βίας. Η επίσκεψη στη Μαδρίτη αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην ευρύτερη προσπάθεια ενίσχυσης της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.