Συνάντηση αρχηγού ΓΕΕΘΑ με τον Αιγύπτιο ομόλογό του

Την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2024, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης υποδέχθηκε τον ομόλογό του, Chief of Staff of the Egyptian Armed Forces, Lieutenant General Ahmed Fathi Ibrahim Khalifa, στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα.

Ο Lieutenant General Ahmed Fathi Ibrahim Khalifa, πριν τη μετάβασή του στο στρατόπεδο «ΠΑΠΑΓΟΥ», κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, στην πλατεία Συντάγματος.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία έλαβε χώρα σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, με έμφαση στη στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας και Αιγύπτου, καθώς και στις τρέχουσες περιφερειακές και διεθνείς προκλήσεις ασφαλείας (ιδίως δε τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία).

Με την ολοκλήρωση της επίσημης επίσκεψής του στο ΓΕΕΘΑ, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ συνόδευσε τον Lieutenant General Ahmed Fathi Ibrahim Khalifa, στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νίκο Δένδια.

Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Αιγύπτου πρόκειται να παραστεί στην Ημέρα Διακεκριμένων Επισκεπτών (Distinguished Visitors Day, DVDay) της πολυεθνικής διακλαδικής ασκήσεως «ΜΕΔΟΥΣΑ 13», το Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2024, στη νήσο Κρήτη.