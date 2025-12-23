PoliceNET of Greece logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ένοπλες Δυνάμεις / Στρατός-Ναυτικό-Αεροπορία

Συνάντηση αρχηγού ΓΕΑ με τον ακόλουθο Άμυνας και τον αεροπορικό ακόλουθο των ΗΠΑ στην Ελλάδα

1
14:59 | 23/12/2025

Τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ), Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, δέχθηκε στο γραφείο του τον Ακόλουθο Άμυνας (ΑΚΑΜ) των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Ελλάδα, Captain Mark Imblum, καθώς και τον Αεροπορικό Ακόλουθο (ΑΑ), Colonel Christopher Iavarone, στο πλαίσιο εθιμοτυπικής επίσκεψης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, ενώ ο Αρχηγός ΓΕΑ συνεχάρη τον νέο Αεροπορικό Ακόλουθο για την ανάληψη των καθηκόντων του.

Policenet.gr © | 2025 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis