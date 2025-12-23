Συνάντηση αρχηγού ΓΕΑ με τον ακόλουθο Άμυνας και τον αεροπορικό ακόλουθο των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ), Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, δέχθηκε στο γραφείο του τον Ακόλουθο Άμυνας (ΑΚΑΜ) των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Ελλάδα, Captain Mark Imblum, καθώς και τον Αεροπορικό Ακόλουθο (ΑΑ), Colonel Christopher Iavarone, στο πλαίσιο εθιμοτυπικής επίσκεψης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, ενώ ο Αρχηγός ΓΕΑ συνεχάρη τον νέο Αεροπορικό Ακόλουθο για την ανάληψη των καθηκόντων του.