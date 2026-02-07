PoliceNET of Greece logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Συνάντηση αντιπροσωπείας της Ε.Α.Α.Μ.Θ. με τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Α.Μ.Θ. , την Διοικητή της Σχολής Αστυφυλάκων και τον Διευθυντή της Δ.Α. Ροδόπης

Policenet.gr © | 2026 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis