Συναντήσεις της Πανελλήνιας Ένωσης Δικαστικής Αστυνομίας με την ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Η θεσμοθέτηση ειδικού μισθολογίου για τους δικαστικούς αστυνομικούς αποτέλεσε το κύριο ζήτημα της χτεσινής ημέρας και την αφετηρία των συναντήσεων της Πανελλήνιας Ένωσης Δικαστικής Αστυνομίας με την ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Δύο διαδοχικές συναντήσεις πραγματοποίησε χτες η αντιπροσωπεία της Ένωσης: αρχικά με την Υπηρεσιακή Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κα Βίκη Γιαβή, και στη συνέχεια με τον Υφυπουργό, κ. Ιωάννη Μπούγα, παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου, κ. Πέλοπα Λάσκου.

Οι συναντήσεις διεξήχθησαν σε πλαίσιο ουσιαστικής και επίσημης ανταλλαγής απόψεων, με επίκεντρο τη διαμόρφωση ειδικού μισθολογίου για το προσωπικό της Δικαστικής Αστυνομίας, προκειμένου να επιτευχθεί αναβάθμιση των αμοιβών και των εργασιακών συνθηκών, καθώς σήμερα οι δικαστικοί αστυνομικοί υπάγονται στο ενιαίο μισθολόγιο, το οποίο δεν ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες επαγγελματικές απαιτήσεις και αρμοδιότητες του Σώματος.

Η Ένωση παραμένει προσηλωμένη στον στόχο της ενίσχυσης του θεσμικού και λειτουργικού πλαισίου της Δικαστικής Αστυνομίας, με ρεαλισμό και συνέπεια, ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες ανάγκες και προοπτικές εξέλιξης του Σώματος.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Π.Ε.Δ.Α