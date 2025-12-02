Συναντήσεις στο Αρχηγείο για το σχέδιο νόμου «Εποπτική Μονάδα Ασφάλειας Λιμένων και Πλοίων και άλλες διατάξεις» - Κατάθεση υπομνήματος στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου

Η Ομοσπονδία μας την 26η και 27η Νοεμβρίου πραγματοποίησε συναντήσεις στο ΥΝΑΝΠ προκειμένου να συζητήσει την δυνατότητα συμπερίληψης στο σχέδιο νόμου «Εποπτική Μονάδα Ασφάλειας Λιμένων και Πλοίων και άλλες διατάξεις» την διάταξη που αφορά την σύσταση της αρμόδιας επιτροπής στην Υγειονομική Υπηρεσία του ΥΝΑΝΠ που θα απαρτίζεται από στελέχη του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και ως αντικείμενο θα έχει τον έλεγχο υγειονομικών δαπανών για την επίλυση του ζητήματος που έχει προκύψει με το πάγωμα της διαβίβασης των δικαιολογητικών αγοράς γυαλιών οράσεως για τα τέκνα των στελεχών .

Συζητήσαμε την πρόσθεση στο άρθρο 16 του νομοσχεδίου, περί «Ειδική ρύθμιση υποχρέωσης εβδομαδιαίας εργασίας και διαμονής προσωπικού ΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ απομακρυσμένους λιμενικούς σταθμούς – Εξουσιοδοτική διάταξη» , του Λιμενικού Σταθμού Οθωνών.

Ομοίως συζητήθηκε η πρόσθεση στο άρθρο 15 του νομοσχεδίου, περί «Βαθμοί Διοικούντων …» , του Λιμενικού Σταθμού Οθωνών και του Λιμενικού Σταθμού Χώρας Σφακίων.

Οφείλουμε να αναφέρουμε ότι η Διοίκηση ήταν θετική στην συμπερίληψη Λιμενικών Αρχών που αντιμετωπίζουν προβλήματα και εμείς ομοίως επισημάναμε ότι αν υπάρχουν άλλα σχετικά αιτήματα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν θετικά καθώς είναι προς το γενικό συμφέρων των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Στο πλαίσιο αυτό η Ομοσπονδία μας πέραν της πρώτης ανακοίνωσης σχετικά με το σχέδιο νόμου (εδώ) και την κατάθεση σχολίου κατά την διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης (εδώ), υπέβαλε σχετικό υπόμνημα με τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις της στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου προκειμένου να συμπεριληφθούν στην συνεδρίαση που αφορά την ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων κατά την σχετική ακρόαση.

Ακολουθεί το σχετικό κατατεθέν υπόμνημα.