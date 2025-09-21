Συναντήσεις Προεδρείου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Κιλκίς με Υπηρεσιακούς Παράγοντες του Α.Ε.Α.

Την Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2025, το Προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Κιλκίς, εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων με υψηλόβαθμους υπηρεσιακούς παράγοντες του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στο πλαίσιο της συνδικαλιστικής μας αποστολής – που δεν είναι άλλη από την ανάδειξη και εξεύρεση λύσεων για τα προβλήματα που απασχολούν τους αστυνομικούς του ακριτικού Ν. Κιλκίς και συνολικά του κλάδου μας – συναντηθήκαμε με τους εξής:

Τον Προϊστάμενο Επιτελείου Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κ. Χαράλαμπο ΚΑΛΟΓΗΡΟ



Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Υποστράτηγο κ. Σωτήριο ΚΥΠΡΑΚΗ



Τον Προϊστάμενο του Κλάδου Διαχειριστικής – Τεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής/Α.Ε.Α., Υποστράτηγο κ. Σωτήριο ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟ



Όλες οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν σε εγκάρδιο κλίμα, με τους προαναφερθέντες Προϊσταμένους να αφουγκράζονται με προσοχή τις ανησυχίες των αστυνομικών που κρατούν στις πλάτες τους το οικοδόμημα της ΕΛ.ΑΣ. και ειδικότερα όσων ζουν και εργάζονται στο ακριτικό Κιλκίς .

Μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν:

οι ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό ,



η ανεπάρκεια απαραίτητων υλικοτεχνικών μέσων και υποδομών,



η ανάγκη περιορισμού των αποσπάσεων - η καθιέρωση σαφών κριτηρίων και δημιουργίας κώδικα αποσπάσεων,



καθώς και ειδικότερα προβλήματα, όπως η έλλειψη χρημάτων στη Διαχείριση της ΓΕ.Π.Α.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας, με αποτέλεσμα τη μη έγκαιρη αποζημίωση των μετακινούμενων δυνάμεων.



Λάβαμε τη διαβεβαίωση από όλους ότι βρίσκονται στο πλευρό μας για κάθε ανάγκη που προκύψει, ενώ επισημάνθηκε η αναγκαιότητα της συνεχούς επικοινωνίας προκειμένου να επιλύονται άμεσα τα ανακύπτοντα ζητήματα .

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

ΚΑΡΓΙΟΤΟΥΔΗΣ Χρήστος

Ο Γεν. Γραμματέας

ΤΣΑΡΔΑΚΛΗΣ Νικόλαος