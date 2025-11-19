Συναντήσεις Δένδια στην Καλιφόρνια για τα καινοτόμα αμυντικά συστήματα

Σειρά συναντήσεων, στο επίκεντρο των οποίων βρέθηκαν εφαρμογές ρομποτικής, μη επανδρωμένων και καινοτόμων αμυντικών συστημάτων είχε, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ.

Όπως ανακοινώθηκε, ο κ. Δένδιας επισκέφθηκε χθες, Τρίτη 18 Νοεμβρίου, το πανεπιστήμιο Στάνφορντ στην Καλιφόρνια, όπου είχε συνάντηση με κορυφαίους ακαδημαϊκούς και ενημερώθηκε για τις καινοτομίες αυτοματισμών και ρομποτικής που εφαρμόζονται σε πρότυπα αμυντικά συστήματα και την ασφαλή διαχείριση επιχειρησιακών δεδομένων και επικοινωνιών.

Ο κ. Δένδιας συναντήθηκε μεταξύ άλλων με Έλληνες καθηγητές του πανεπιστημίου Στάνφορντ και συγκεκριμένα με τον διευθυντή του Stanford Platform Lab Χρήστο Κοζυράκη, τον διευθυντή του Computer Systems Performance Engineering Lab Nικόλαο Μπάμπο, καθώς και τον επίκουρο καθηγητή Management Science and Engineering Βασίλη Συργκάνη.

Κατά τη συζήτηση, είχε γόνιμη ανταλλαγή απόψεων για το ελληνικό οικοσύστημα αμυντικής καινοτομίας, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης των Ενόπλων Δυνάμεων «Ατζέντας 2030».

Επίσης, ο υπουργός συμμετείχε σε συζήτηση με επιστημονικούς συνεργάτες του Ινστιτούτου Hoover του πανεπιστημίου Στάνφορντ, μεταξύ των οποίων η πρώην αναπληρώτρια γραμματέας του NATO Rose Gottemoeller, με αντικείμενο διεθνή και περιφερειακά ζητήματα, καθώς και τις προκλήσεις ασφαλείας στην ΕΕ και την Ανατολική Μεσόγειο.

Στη συνέχεια, ο κ. Δένδιας μετέβη στις εγκαταστάσεις της κατασκευαστικής εταιρείας Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών Matternet, όπου ξεναγήθηκε από τον διευθύνοντα σύμβουλό της Ανδρέα Ραφτόπουλο και παρακολούθησε επίδειξη των πολλαπλών δυνατοτήτων των μη επανδρωμένων αεροπορικών συστημάτων.

Ακολούθως, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας συναντήθηκε με τον σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αγίου Φραγκίσκου Γεράσιμο στα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως.

Αμέσως μετά μετέβη στο προξενείο της Ελλάδος στον Άγιο Φραγκίσκο, όπου τον υποδέχθηκε ο γενικός πρόξενος Γρηγόρης Τασσιόπουλος και πραγματοποιήθηκε συνάντηση με ομογενείς που δραστηριοποιούνται στην Καλιφόρνια σε τομείς της υψηλής τεχνολογίας, της έρευνας, της ενέργειας και των χρηματοοικονομικών.

Παρόντες ήταν οι Πίτερ Περλέγκος, Αλέξανδρος Παπαλεξόπουλος, Γιώργος Ζαγγανάς, Ιπποκράτης Πάνδής, Ιωάννης Παπαπαναγιώτου, Παναγιώτης Παπαδημητρίου, Κωνσταντίνος Παπαμιλτιάδης, Αναστάσιος Ζωγράφος, Νίκος Κυρπίδης, Ανδρέας Σταυρόπουλος, Νίκος Μπονάτσος, Γιώργος Παναγιωτακόπουλος, Τάσσος Ρουμελιώτης, Μάικ Κασσιόλας και Κωστής Λάσκαρης.

Ο κ. Δένδιας συζήτησε μαζί τους και σχετικά με τη δυνατότητα να συμβάλλουν στο ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας και στο Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ).

Τέλος, ο κ. Δένδιας είχε δείπνο εργασίας με την αντικυβερνήτη της Πολιτείας της Καλιφόρνιας Ελένη Κουναλάκη και τον σύζυγό της, επιστημονικό συνεργάτη στο Ινστιτούτο Hoover του πανεπιστημίου Stanford, Μάρκο Κουναλάκη.

Συζήτησαν μεταξύ άλλων για τη δυναμική της Ελληνοαμερικανικής κοινότητας στην αμερικανική κοινωνία και τον καθοριστικό ρόλο της ως γέφυρα συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών.