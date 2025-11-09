Συναγερμός της ΕΛ.ΑΣ. για 3χρονο αγοράκι που χάθηκε – Εντοπίστηκε από την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.

Συναγερμός σήμανε στο κέντρο της Άμεσης Δράσης μετά από τηλεφώνημα των γονιών ενός 3χρονου αγοριού, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στο ύψος της Αγίου Νικολάου, στην Πάτρα.

Το παιδί ξαφνικά έφυγε στο πλήθος και οι γονείς τους έψαχναν δίπλα τους αλλά μάταια. Δύο μηχανές της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έσπευσαν στο σημείο και άρχισαν τις έρευνες.

Διαβάστε επίσης

Στο ύψος της Γεροκωστοπούλου το μικρό αγοράκι εντοπίστηκε να κλαίει, θορυβημένο από την απουσία των γονιών του. Οι αστυνομικοί το αγκάλιασαν, το καθησύχασαν, ο μικρός μάλιστα εντυπωσιάστηκε από τις μηχανές στις οποίες θέλησε να ανέβει και παραδόθηκε με ασφάλεια στους γονείς του.

Οι γονείς ευχαρίστησαν τους αστυνομικούς για την ταχεία ανταπόκριση και την καθοριστική παρέμβασή τους ώστε να βρεθεί το παιδί χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο. Για μια ακόμη φορά η Αστυνομία έδειξε το κοινωνικό της πρόσωπο.

gnomip.gr