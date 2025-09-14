PoliceNET of Greece logo
Συναγερμός στους Αμπελόκηπους: Έρευνα από το ΤΕΕΜ για εκρηκτικό μηχανισμό – Οι δρόμοι που έκλεισαν

16:11 | 14/09/2025

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής στις Αρχές μετά από απειλητικό τηλεφώνημα για εκρηκτικό μηχανισμό σε κατάστημα στους Αμπελόκηπους και συγκεκριμένα στην οδό Σεβαστουπόλεως.

Στο σημείο έχει σπεύσει το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών. Στο τηλεφώνημα δόθηκε χρονικό περιθώριο μέχρι τις 12 το βράδυ.

Λόγω του περιστατικού πραγματοποιούνται εκτροπές κυκλοφορίας σε: Οδό Σεβαστουπόλεως, από την οδό Κορινθίας έως την οδό Ήλιδος και στα δύο ρεύματα, αλλά και στην οδό Αρκαδίας από το ύψος της Λ. Μεσογείων.

