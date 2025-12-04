Συναγερμός στο Λιμενικό – Αγνοείται 65χρονος ψαράς

Τις πρωινές ώρες χθες, ενημερώθηκαν οι Λιμενικές Αρχές της Αίγινας, του Πόρου, των Μεθάνων και της Παλαιάς Επιδαύρου, για περιστατικό ενός αγνοούμενου 65χρονου ημεδαπού αλιέα, στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας “Μύλος” κόλπου Επιδαύρου, όπου εντοπίστηκε προσαραγμένη η λέμβος του αλιέα χωρίς επιβαίνοντες.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ξεκίνησαν έρευνες από τρία Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ), ένα ιδιωτικό σκάφος, έναν ιδιώτη δύτη, ένα Περιπολικό όχημα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από ξηράς, ενώ απογειώθηκε και ένα ελικόπτερο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., με αρνητικά μέχρι στιγμής αποτελέσματα.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ τυχόν εξελίξεις θα γνωστοποιηθούν με νεότερο δελτίο τύπου. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Πόρου.