Συναγερμός στο αεροδρόμιο Χίθροου: Ένοπλοι αστυνομικοί απέκλεισαν τερματικό σταθμό

Ένοπλοι αστυνομικοί έχουν αποκλείσει τον τερματικό σταθμό 3 του αεροδρομίου Χίθροου, μετά από «επεισόδιο» χωρίς όμως να αποσαφηνίζεται η φύση του επεισοδίου.

Πρόκειται για ένα σοβαρό περιστατικό σε πολυώροφο πάρκινγκ στο αεροδρόμιο Χίθροου, το οποίο ωστόσο δεν συνδέεται με τρομοκρατία.

Διαβάστε επίσης

Οι οδηγοί καλούνται να μην εγκαταλείψουν τα οχήματά τους.

Στο σημείο, σύμφωνα με το BBC, βρίσκονται ένοπλες δυνάμεις της αστυνομίας. Οι σήραγγες του τρένου Χίθροου είναι κλειστές, ενώ τα δρομολόγια των LUL και Elizabeth Lines έχουν ανασταλεί.

Οι οδηγοί λεωφορείων που έχουν παγιδευτεί εντός του σταθμού καλούνται να μην εγκαταλείψουν τα οχήματά τους σε καμία περίπτωση.