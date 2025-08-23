Συναγερμός στην Κυψέλη για την εξαφάνιση 13χρονου

Στις 21/8/2025, απογευματινές ώρες, εξαφανίστηκε από την Κυψέλη στην Αθήνα, ο Μοχάμεντ (ον.) Ελσορόγκι (επ.), 13 ετών, αιγυπτιακής καταγωγής. Για την εν λόγω εξαφάνιση «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε χτες 22/08/2025 και προέβη άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Μοχάμεντ έχει καστανιά μαλλιά και καστανά μάτια, έχει ύψος 1,45 μ. και κανονικό βάρος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μία μπλε φόρμα

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας.