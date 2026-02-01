Συναγερμός σε αστυνομία και πυροσβεστική: Άνδρας έπεσε σε αρδευτικό κανάλι

Συναγερμός σήμανε χθες βράδυ σε αστυνομία και πυροσβεστική μετά από πληροφορία ότι στην περιοχή της Γλαύκης εντοπίστηκε άντρας που έπεσε μέσα σε αρδευτικό κανάλι.

Άμεσα στο σημείο, κοντά σε χοιροτροφική μονάδα, έσπευσε περιπολικό αλλά και κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λάρισας για τον απεγκλωβισμό του.

Διαβάστε επίσης

Εν τέλει, κατά πληροφορίες του onlarissa.gr, οι Πυροσβέστες ανέσυραν τον άνδρα σχετικά καλά στην υγεία του, ενώ κατά τις πρώτες πληροφορίες φέρεται ο ίδιος ευρισκόμενος σε ψυχική σύγχυση, να έπεσε μέσα!

Μεταφέρθηκε στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας για να διαπιστωθεί ο βαθμός της σωματικής και ψυχικής του υγείας.