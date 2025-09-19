Συναγερμός για την γονική αρπαγή 5χρονου από την Αθήνα

Στις 10/09/2025 η μητέρα προέβη σε αρπαγή του ανήλικου Μπάρδα Σενκ (επ.) Ντόριαν Κρίστοφ Πωλ (ον.), 5 ετών, από την περιοχή της Αθήνας και έκτοτε αγνοούνται. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού Amber Alert Hellas σήμερα κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς πιθανόν συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Μπάρδας Σενκ (επ.) Ντόριαν Κρίστοφ Πωλ, 5 ετών έχει καστανά μάτια και καστανά μαλλιά .Έχει ύψος 1 μ. και 19 κιλά. Είναι άγνωστο τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.