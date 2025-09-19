Συναγερμός για την εξαφάνιση 57χρονης από τον Πύργο Ηλείας

Στις 16/08/2025 εξαφανίστηκε από την περιοχή του Πύργου Ηλείας η Διονυσία Γκότση, 57 ετών. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της στις 18/09/25, και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της Διονυσίας Γκότση, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Διονυσία Γκότση έχει ύψος 1,70 μ., είναι 55 κιλά, έχει ξανθά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε κόκκινο σορτσάκι, λευκή μπλούζα και μαύρα πάνινα παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.