Συναγερμός για την εξαφάνιση 55χρονης από την Κυψέλη

Η Βασιλική Γκάγκα, 55 ετών, εξαφανίστηκε στην περιοχή της Κυψέλης, στην Αθήνα, το βράδυ της 02/10/25.

Έχει καστανά κοντά μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1,55μ και είναι αδύνατη.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε τζιν παντελόνι και αθλητικά παπούτσια, ενώ από την μέση και επάνω δεν φορούσε τίποτα.

Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ, ειδοποιήθηκε από τους οικείους της το μεσημέρι της 04/10/2025 και μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ενεργοποιεί τον Κοινωνικό Συναγερμό SILVER ALERT, για την κινητοποίηση όλων για την ανεύρεσή της.

Η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο.

Εάν γνωρίζετε κάτι επικοινωνήστε με την υπηρεσία Silver Alert, όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή SOS 1065.