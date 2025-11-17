Συναγερμός για την εξαφάνιση 53χρονης από το Χαλάνδρι

Συναγερμός σήμανε στις αρχές για την εξαφάνιση 53χρονης γυναίκας τη Δευτέρα (17/11) από το Χαλάνδρι.

Στις 17/11/25, πρωινές ώρες εξαφανίστηκε από την περιοχή του Χαλανδρίου, η

Ελευθερία Κασιδόκωστα, 53 ετών. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την

εξαφάνιση του στις 17/11/25 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της,

κατόπιν αιτήματος της οικογένειας της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι

θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Διαβάστε επίσης

Να σημειωθεί ότι για την εν λόγω εξαφάνιση έχει ενεργοποιηθεί η ειδική εθελοντική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης του «Χαμόγελου του Παιδιού», «Θανάσης Μακρής». Η Ελευθερία Κασιδόκωστα έχει ύψος 1,68 είναι περίπου 75 κιλά, έχει καστανόξανθα μακριά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο κολάν, μαύρα παπούτσια, σκουρόχρωμη μπλε ζακέτα, ενδέχεται να κρατάει μια γκρι σακούλα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

www.newsbomb.gr