Συναγερμός για την εξαφάνιση 50χρονης από το Χαϊδάρι

Στις 26/09/2025 εξαφανίστηκε από την περιοχή του Χαϊδαρίου Αττικής η Νεκταρία Λαγούδη, 50 ετών. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της στις 4/10/25 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της Νεκταρίας Λαγούδη, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Νεκταρία Λαγούδη έχει ύψος 1,63 μ., είναι 90 κιλά, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι, μαύρη μπλούζα, μαύρα παπούτσια και μαύρη τσάντα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.