Συναγερμός για την εξαφάνιση 36χρονου από τη Νίκαια

Στις 18/04/2025 , εξαφανίστηκε από την περιοχή της Νίκαιας ο Γιώργος (ον.) Δρόσος (επ.), 36 ετών. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 10/10/2025 για την εξαφάνιση του και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του Γιώργου Δρόσου κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Γιώργος (ον.) Δρόσος (επ,) έχει ύψος 1,76 μ., είναι αδύνατος, έχει καστανόξανθα μαλλιά και γαλανά μάτια. Είναι άγνωστο τι φορούσε όταν εξαφανίστηκε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση