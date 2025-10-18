Συναγερμός για την εξαφάνιση 35χρονου που αγνοείται εδώ και 3 εβδομάδες

Ο Ιωάννου Δημήτριος, 35 ετών, εξαφανίστηκε από το σπίτι του, στη Μαυροθάλασσα, Βισαλτίας Σερρών, το μεσημέρι της 26/09/25.

Έχει μαύρα κοντά μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1,72μ και είναι αδύνατος.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο κοντομάνικο μπλουζάκι, μπλε αθλητικά παπούτσια και έφερε βαλίτσα μαύρου χρώματος.

Κάνει νευρικές κινήσεις και δεν μιλάει καθαρά (τραυλίζει).

Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ, ειδοποιήθηκε από τους οικείους του το βράδυ της 17/10/2025 και μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ενεργοποιεί τον Κοινωνικό Συναγερμό SILVER ALERT, για την κινητοποίηση όλων για την ανεύρεσή του.

Η ζωή του, πιθανόν να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Εάν γνωρίζετε κάτι επικοινωνήστε με την υπηρεσία Silver Alert, όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή SOS 1065.