Συναγερμός για την εξαφάνιση 34χρονης από το Κορδελιό Θεσσαλονίκης

Η Μαρία Μπεσίμογλου, 34 ετών, εξαφανίστηκε από το σπίτι της, στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης, το πρωί της 04/11/25, όταν έφυγε για να πάει στο φούρνο της γειτονιάς της και δεν επέστρεψε.

Έχει καστανά μαλλιά με ξανθές ανταύγειες μέχρι τους ώμους, καστανά μάτια, ύψος 1,50μ και είναι εύσωμη.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο κολάν, λευκή μπλούζα με τιράντες και κόκκινες ρίγες και μπλε αθλητικά παπούτσια.

Η υπηρεσία Silver Alert, ειδοποιήθηκε από τους οικείους της το βράδυ της 06/11/2025 και μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ενεργοποιεί τον Κοινωνικό Συναγερμό SILVER ALERT, για την κινητοποίηση όλων για την ανεύρεσή της.

Η ζωή της, πιθανόν να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Εάν γνωρίζετε κάτι επικοινωνήστε με την υπηρεσία Silver Alert, όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή SOS 1065.